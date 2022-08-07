Врач Белого дома сообщил о самочувствии Байдена, который борется с коронавриусом

Американский лидер наконец-то получил негативный результат на COVID-19, но все еще будет находиться в изоляции.

Президент США Джо Байден, который с 21 июля уже второй раз заболел коронавирусной инфекцией, получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Об этом в субботу, 6 августа, сообщил врач Белого дома Кевин О'Коннор, передает Reuters.

Ради предосторожности 79-летний Байден будет оставаться в изоляции, пока второй тест не даст такого же негативного результата.

Президент США вышел из изоляции в Белом доме 27 июля после того, как 21 июля впервые получил положительный результат на COVID-19. 30 июля он снова получил положительный результат, который врач О'Коннор назвал случаем "отскока", который наблюдался у небольшого процента людей, принимающих противовирусный препарат Paxlovid.

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Из-за болезни Байден не мог путешествовать и участвовать в публичных мероприятиях, хотя на этой неделе он выступал на открытом воздухе, в частности, чтобы сообщить о ликвидации лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам о самочувствии президента.

“У него все отлично. Сегодня утром у него [Байдена] был отрицательный тест, так что – ура! Он чувствует себя очень, очень хорошо", — сказала она.

Байден страдал от легких симптомов, включая боли в теле и кашель.

Напомним, ранее президент США Джо Байден пять дней подряд получал положительный результат теста на COVID-19.

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