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Коронавирус у Байдена не проходит: президент США снова начал кашлять

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Коронавирус у Байдена не проходит: президент США снова начал кашлять

Фото: Twitter/Джо Байден

У президента США Джо Байдена тест на COVID-19 все еще положительный. Кроме того, у лидера государства восстановился кашель.

В то же время Байден чувствует себя хорошо.

Об этом говорится в коммюнике врача Кевина О'Коннора, которое Белый дом распространил 2 августа.

"Президент по-прежнему чувствует себя хорошо, хотя у него снова начался кашель", – говорится в информации от врача.

"Сделанный утром тест на COVID-19 остается положительным", – отмечено в коммюнике.

Напомним, 30 июля у Байдена снова обнаружили коронавирус – через 12 дней после начальной установки диагноза. Тогда президент США в первый раз получил положительный результат тестирования.

Ранее врач предупреждал о возможности возвращения недуга. Ведь такое случается у пациентов, использовавших для лечения медикамент Paxlovid.

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