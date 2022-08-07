Иран предупредил Израиль о "высокой цене" за атаку на сектор Газа

Глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявил, что палестинцы "не одиноки" в своей борьбе против Израиля.

Генерал-майор иранского вооруженного формирования КСИР Хоссейн Салами на встрече с представителем палестинского "Исламского джихада" заявил, что Израиль "заплатит высокую цену" за авиаудары по сектору Газа.

Об этом сообщает агентство Al Jazeera.

Салами подчеркнул, что реакция Палестины показывает, что началась "новая страница" в противостоянии. "Палестинское сопротивление сегодня сильнее, чем в прошлом", — сказал он.

Министерство иностранных дел Ирана также осудило "жестокую атаку" Израиля на Газу.

Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Израиль "еще раз продемонстрировал миру свою оккупационную и агрессивную природу".

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Ранее Израиль обвинил Иран в снабжении оружием палестинским боевикам в Газе.

Как сообщалось, Израиль в пятницу начал операцию против Исламского джихада после нескольких дней напряженности на границе с Газой. Во время воздушного налета был убит один из руководителей этой организации Халеда Мансура.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в результате израильской бомбардировки погибли 15 человек, еще более 100 получили ранения.

Палестинские боевики в свою очередь нанесли массированные ракетные удары по Израилю.

Напомним, Израиль с утра 6 августа продолжал атаковать объекты террористов "Исламского джихада" в секторе Газа в рамках своей операции "Рассвет".

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