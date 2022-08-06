Израиль продолжил атаки по "Исламскому джихаду" в секторе Газа

Израиль с утра 6 августа продолжает атаковать объекты террористов "Исламского джихада" в секторе Газа в рамках своей операции "Рассвет".
Согласно планам Израиля, операция продлится около недели, хотя ее могут продлить или свернуть быстрее.
О нанесенных ударах сообщили в пресс-службе армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Там отметили, что не ведут никаких переговоров с "Исламским джихадом" по поводу остановки боевых действий.
В рамках операции уже было нанесено не менее 30 ударов, в ходе которых уничтожено 40 целей.
Так, в Минобороны Израиля сообщили о ликвидации:
- пяти пусковых ракетных установок,
- шести предприятий по изготовлению оружия,
- двух или трех складов с боеприпасами,
- шести наблюдательных пунктов,
- 10 боевиков.
В то же время израильские СМИ пишут о том, что несколько ракет из сектора Газа смогли "пробить" израильский "Железный купол". Ракеты приземлились в Сдероте и Ашкелоне.
Минобороны Израиля опубликовало видео атак по сектору Газа:
Напомним, 5 августа Армия обороны Израиля начала военную операцию "Рассвет" в секторе Газа против террористической организации "Исламский джихад".
В тот же день территорию Израиля атаковали ракетами из сектора Газа. Поэтому ЦАХАЛ начал наносить авиаудары по объектам "Исламского джихада" в секторе Газа.
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