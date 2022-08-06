Израиль продолжил атаки по "Исламскому джихаду" в секторе Газа

Израиль с утра 6 августа продолжает атаковать объекты террористов "Исламского джихада" в секторе Газа в рамках своей операции "Рассвет".

Согласно планам Израиля, операция продлится около недели, хотя ее могут продлить или свернуть быстрее.

О нанесенных ударах сообщили в пресс-службе армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Там отметили, что не ведут никаких переговоров с "Исламским джихадом" по поводу остановки боевых действий.

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В рамках операции уже было нанесено не менее 30 ударов, в ходе которых уничтожено 40 целей.

Так, в Минобороны Израиля сообщили о ликвидации:

пяти пусковых ракетных установок,

шести предприятий по изготовлению оружия,

двух или трех складов с боеприпасами,

шести наблюдательных пунктов,

10 боевиков.

В то же время израильские СМИ пишут о том, что несколько ракет из сектора Газа смогли "пробить" израильский "Железный купол". Ракеты приземлились в Сдероте и Ашкелоне.

Минобороны Израиля опубликовало видео атак по сектору Газа:

Напомним, 5 августа Армия обороны Израиля начала военную операцию "Рассвет" в секторе Газа против террористической организации "Исламский джихад".

В тот же день территорию Израиля атаковали ракетами из сектора Газа. Поэтому ЦАХАЛ начал наносить авиаудары по объектам "Исламского джихада" в секторе Газа.

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