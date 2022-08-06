Ізраїль продовжив атаки по "Ісламському джихаду" в секторі Гази

Ізраїль від ранку 6 серпня продовжує атакувати об'єкти терористів "Ісламського джихаду" в секторі Гази у межах своєї операції "Світанок".

Згідно з планами Ізраїля, операція триватиме близько тижня, хоча її можуть подовжити або ж згорнути швидше.

Про завдані удари повідомили у пресслужбі армії оборони Ізраїля (ЦАХАЛ).

Там зауважили, що не ведуть жодних перемовин з "Ісламським джихадом" щодо зупинки бойових дій.

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У межах операції вже було завдано не менше 30 ударів, під час яких знищено 40 цілей.

Так, у Міноборони Ізраїлю повідомили про ліквідацію:

п’яти пускових ракетних установок,

шести підприємств з виготовлення зброї,

двох або трьох складів з боєприпасами,

шести спостережних пунктів,

10 бойовиків.

Водночас ізраїльські ЗМІ пишуть про те, що кілька ракет з сектору Гази таки змогли "пробити" ізраїльський "Залізний купол". Ракети приземлились у Сдероті та Ашкелоні.

Міноборони Ізраїля опублікувало відео атак по сектору Гази:

Нагадаємо, 5 серпня Армія оборони Ізраїлю почала військову операцію "Світанок" у секторі Гази проти терористичної організації "Ісламський джихад".

Того ж дня територію Ізраїлю атакували ракетами із сектора Гази. Тож ЦАХАЛ почав завдавати авіаударів по об'єктах "Ісламського джихаду" в секторі Газа.

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