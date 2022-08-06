Ізраїль продовжив атаки по "Ісламському джихаду" в секторі Гази

Ізраїль від ранку 6 серпня продовжує атакувати об'єкти терористів "Ісламського джихаду" в секторі Гази у межах своєї операції "Світанок".
Згідно з планами Ізраїля, операція триватиме близько тижня, хоча її можуть подовжити або ж згорнути швидше.
Про завдані удари повідомили у пресслужбі армії оборони Ізраїля (ЦАХАЛ).
Там зауважили, що не ведуть жодних перемовин з "Ісламським джихадом" щодо зупинки бойових дій.
У межах операції вже було завдано не менше 30 ударів, під час яких знищено 40 цілей.
Так, у Міноборони Ізраїлю повідомили про ліквідацію:
- п’яти пускових ракетних установок,
- шести підприємств з виготовлення зброї,
- двох або трьох складів з боєприпасами,
- шести спостережних пунктів,
- 10 бойовиків.
Водночас ізраїльські ЗМІ пишуть про те, що кілька ракет з сектору Гази таки змогли "пробити" ізраїльський "Залізний купол". Ракети приземлились у Сдероті та Ашкелоні.
Міноборони Ізраїля опублікувало відео атак по сектору Гази:
Нагадаємо, 5 серпня Армія оборони Ізраїлю почала військову операцію "Світанок" у секторі Гази проти терористичної організації "Ісламський джихад".
Того ж дня територію Ізраїлю атакували ракетами із сектора Гази. Тож ЦАХАЛ почав завдавати авіаударів по об'єктах "Ісламського джихаду" в секторі Газа.
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