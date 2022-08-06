У підвалах Запорізької АЕС ховаються окупанти - "Енергоатом"

Російські окупанти не припиняють піддавати великій небезпеці Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі.

Військові країни-агресорки Росії на АЕС зайняли всі підвальні приміщення. Там ховаються від обстрілів.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, український персонал, який зараз працює на станції, не має доступу до цих приміщень. Люди незахищені. Адже у разі нови обстрілів вони не мають укриття.

За даними "Енергоатому", зараз наслідки пошкоджень азотно-кисневої станції та об'єднаного допоміжного корпусу, в які влучили під час обстрілів 5 серпня, ліквідуються. "Персонал ЗАЕС знайшов можливість безпечно працювати в таких умовах", - йдеться у в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти 5 серпня в тимчасово захопленому Енергодарі влаштували провокацію, відкривши вогонь у напрямку Запорізької АЕС. Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС. Потім увечері російські війська атомну електростанцію з реактивних систем залпового вогню.

Через ворожий обстріл АЕС пошкоджено лінії електропередач. Четвертий енергоблок станції відключили від енергосистеми.

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