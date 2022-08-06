Генсек ООН знову попередив людство про загрозу ядерної війни

Загроза використання ядерної зброї стає все більш актуальною у світі.

Про це заявив 6 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у Хіросімі на виступі, присвяченому 77-м роковинам атомного бомбардування міста військами США.

За словами генсека, "людство грається з зарядженою зброєю" і нова гонка озброєнь набирає обертів. Світові лідери нарощують арсенали ціною сотні мільярдів доларів, причому налічується майже 13 тис одиниць ядерної зброї.

«…Криза з серйозним ядерним підтекстом швидко поширюються – від Близького Сходу до Корейського півострова, до вторгнення Росії в Україну… Людство грає із зарядженою рушницею», – попередив він.

Нагадаємо, раніше Гутерреш заявляв, що нині світ зіткнувся з ядерною небезпекою, небаченою з часів "холодної війни".

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