"Наберімося терпіння": Данілов про контрнаступ ЗСУ на півдні

Секретар РНБО Олексій Данилов наголосив, що "диванні" експерти не володіють інформацією про реальну ситуацію на фронті. Лише наші військові знають свою справу.

За його словами, терміни контрнаступу Збройних сил України визначають військові на чолі з верховним головнокомандувачем.

Про це повідомив Данілов в інтерв'ю ТРК "Київ".

"Давайте будемо спокійно ставитися до цих речей, коли це (контрнаступ – ред.) буде відбуватися. Військові знають свою справу, знають, коли їм потрібно починати, і головне, як швидко, як з найменшою кількістю втрат робити корисну справу для нашої країни: звільняти наші території від окупанта", - наголосив Данілов.

За його словами, так звані "диванні" експерти не володіють інформацією про реальну ситуацію. Секретар РНБО підкреслив, що "треба набратися терпіння і побачити все це своїми очима".

Нагадаємо, з Донбасу на південний захід вирушили колони російських військових вантажівок, танків, буксируваної артилерії та іншого озброєння. Крім того, в анексованому Криму окупанти розгорнули батальйонні тактичні групи чисельністю від 800 до 1000 військовослужбовців. Ймовірно, їх будуть використовувати для підтримки російських військ у Херсонській області.

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