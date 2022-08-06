Підготовка до "референдуму": окупанти збирають дані пенсіонерів у Херсонській області

Крім того, загарбники агітують молодь Херсонщини вступати до захоплених вищих навчальних закладів, обіцяючи безкоштовне навчання.

У Херсонській області окупаційна влада готується до псевдореферендуму. Для цього шукають співробітників, приміщення та формують своїх медійників для пропаганди.

Про це повідомляє Херсонська міська рада.

Окупаційна влада почала розносити пенсіонерам по 20 000 рублів, а натомість вимагає персональні дані. Так звані "виплати" приносять людям, які раніше отримували пенсію через "Укрпошту".

Також активно перевіряються будинки і квартири, які знаходяться в радіусі кілометра від місць проведення так званого референдуму.

"Через кадрові проблеми у всіх сферах і відмову жителів області співпрацювати, окупанти залучають на роботу спеціалістів із Росії. Зокрема, анонсують про переїзд 100 медичних працівників, які будуть працювати в лікарнях Херсонщини", - йдеться у повідомленні.

Окупанти також рекламують вступ до захоплених університетів. Обіцяють безкоштовне навчання. Дітей від 8 років активно запрошують в оздоровчі табори Ростова, Анапи і Криму.

Нагадаємо, на півдні окупанти бояться контрнаступу ЗСУ та будь-якими способами намагаються цьому запобігти.

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