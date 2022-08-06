Генсек ООН снова предупредил человечество об угрозе ядерной войны

Угроза использования ядерного оружия становится все более актуальной в мире.

Об этом заявил 6 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Хиросиме на выступлении, посвященном 77-й годовщине атомной бомбардировки города войсками США.

По словам генсека, "человечество играет с заряженным оружием" и новая гонка вооружений набирает обороты. Мировые лидеры наращивают арсеналы ценой в сотни миллиардов долларов, причем насчитывается почти 13 тыс единиц ядерного оружия.

«…Кризис с серьезным ядерным подтекстом быстро распространяются – от Ближнего Востока до Корейского полуострова, до вторжения России в Украину… Человечество играет с заряженным ружьем», – предупредил он.

Напомним, ранее Гутерреш заявлял, что в настоящее время мир столкнулся с ядерной опасностью, невиданной со времен "холодной войны".

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