"Мир сейчас в шаге от ядерного уничтожения" — генсек ООН

Антониу Гутерриш убежден, что сейчас "время ядерной опасности, которой не было со времен разгара холодной войны".

В настоящее время мир столкнулся с ядерной опасностью, невиданной со времен "холодной войны".

Об этом сообщил Генсек ООН Антониу Гутерриш, передает Sky News.

Ядерные угрозы стоят на повестке дня встречи в Нью-Йорке стран, подписавших договор о нераспространении.

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"Угрозы, возникающие из-за войны в Украине, а также в Азии и на Ближнем Востоке, отделяют мир от ядерного уничтожения "лишь одним недоразумением, одним просчетом", — сказал генеральный секретарь ООН.

На переговорах в Нью-Йорке Гутерриш заявил официальным лицам, что это "время ядерной опасности, которой не было со времен разгара холодной войны".

"Пока нам очень везло. Но удача — это не стратегия. Это также не защита от геополитической напряженности, которая перерастает в ядерный конфликт", — подытожил он.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия использует ядерное оружие только в том случае, если "ее существование будет под угрозой".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подверг критике Россию за ядерный шантаж, которым Кремль угрожает после полномасштабного вторжения в Украину.

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