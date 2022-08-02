"Світ зараз за крок від ядерного знищення" - генсек ООН

Антоніу Гутерреш переконаний, що нині "час ядерної небезпеки, якої не було з часів розпалу холодної війни".

Нині світ зіткнувся з ядерною небезпекою, небаченою з часів холодної війни.

Про це повідомив Генсек ООН Антоніу Гутерреш, перердає Sky News.

Ядерні загрози стоять на порядку денному зустрічі в Нью-Йорку країн, які підписали договір про нерозповсюдження.

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"Загрози, які виникають через війну в Україні, а також в Азії та на Близькому Сході, відділяють світ від ядерного знищення "лише одним непорозумінням, одним прорахунком", - сказав генеральний секретар ООН.

На переговорах у Нью-Йорку Гутерреш заявив офіційним особам, що це "час ядерної небезпеки, якої не було з часів розпалу холодної війни".

"Поки що нам надзвичайно щастило. Але удача — це не стратегія. Це також не захист від геополітичної напруженості, яка переростає в ядерний конфлікт", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія використає ядерну зброю лише в тому випадку, якщо "її існування буде під загрозою".

Державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Росію за ядерний шантаж, яким Кремль погрожує після повномасштабного вторгнення до України.

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