Іран попередив Ізраїль про "високу ціну" за атаку на сектор Гази

Голова Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що палестинці “не самотні” у своїй боротьбі проти Ізраїлю.

Генерал-майор іранського збройного формування КВІР Хоссейн Саламі на зустрічі із представником палестинського “Ісламського джихаду” заявив, що Ізраїль “заплатить високу ціну” за авіаудари по сектору Гази.

Про це повідомляє агентство Al Jazeera.

Саламі підкреслив, що реакція Палестини показує, що почалася “нова сторінка” у протистоянні. “Палестинський опір сьогодні сильніший, ніж у минулому”, — сказав він.

Міністерство закордонних справ Ірану також засудило “жорстоку атаку” Ізраїлю на Газу.

Президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що Ізраїль “ще раз продемонстрував світові свою окупаційну та агресивну природу”.

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Раніше Ізраїль звинуватив Іран у постачанні зброї палестинським бойовикам у Газі.

Як повідомлялося, Ізраїль в п'ятницю розпочав операцію проти “Ісламського джихаду” після кількох днів напруженості на кордоні з Газою. Під час повітряного нальоту було вбито одного із керівників цієї організації Халеда Мансура.

Міністерство охорони здоров'я Гази повідомило, що в результаті ізраїльського бомбардування загинуло 15 людей, ще понад 100 отримали поранення.

Палестинські бойовики натомість завдали масованих ракетних ударів по Ізраїлю.

Нагадаємо, Ізраїль від ранку 6 серпня продовжував атакувати об'єкти терористів "Ісламського джихаду" в секторі Гази у межах своєї операції "Світанок".

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