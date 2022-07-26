Ізраїль пригрозив завдати удару по ядерних об'єктах Ірану

Влада Ізраїлю незадоволена новою ядерною угодою, яку запропонували Тегерану.
Ізраїль розглядає можливість завдати ударів по Ірану, щоб стримати його ядерну програму.
Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц в ефірі місцевого каналу 13 tv.
"Іран – глобальна проблема всього світу, а не тільки проблема Держави Ізраїль. Ми можемо завдати удару задля стримування (ядерної програми. – Ред.)", – сказав міністр.
Ганц незадоволений новою ядерною угодою, яку запропонували Тегерану. За його словами, Тегеран матиме шанс отримати тимчасову відстрочку щодо санкцій і можливість підняти свою економіку.
Нагадаємо, що Ізраїль ракетним ударом знищив завод зі збирання іранських безпілотників під Дамаском.
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