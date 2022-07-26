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Ізраїль пригрозив завдати удару по ядерних об'єктах Ірану

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Ізраїль пригрозив завдати удару по ядерних об'єктах Ірану

Фото: Бені Ганц / twitter

Влада Ізраїлю незадоволена новою ядерною угодою, яку запропонували Тегерану.

Ізраїль розглядає можливість завдати ударів по Ірану, щоб стримати його ядерну програму.

Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц в ефірі місцевого каналу 13 tv.

"Іран – глобальна проблема всього світу, а не тільки проблема Держави Ізраїль. Ми можемо завдати удару задля стримування (ядерної програми. – Ред.)", – сказав міністр.

Ганц незадоволений новою ядерною угодою, яку запропонували Тегерану. За його словами, Тегеран матиме шанс отримати тимчасову відстрочку щодо санкцій і можливість підняти свою економіку.

Нагадаємо, що Ізраїль ракетним ударом знищив завод зі збирання іранських безпілотників під Дамаском.

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