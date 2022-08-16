Во временно оккупированном Мелитополе прогремели два взрыва — мэр города

Во временно оккупированном Мелитополе утром 16 августа было зафиксировано два взрыва.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Иван Федоров.

"В 7:00 в Мелитополе зафиксировано 2 взрыва в районе подстанции. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного рашистами. По предварительной информации, поврежден транзитный кабель. Как ни пытается российская пропаганда "промыть мозги" нашим жителям — у них ничего не получается. Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления – обезвреживают все рашистское", – написал он.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 174-й день (война 8 лет). оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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