Как россиянам удалось быстро захватить Мелитополь: объяснение мэра

Российским оккупантам в начале войны удалось быстро захватить украинский Мелитополь и стремительно продвинуться в глубь города.
Захватить быстро Мелитополь россиянам удалось, поскольку они вошли со стороны незаконно захваченного Крыма. Все украинские спецслужбы, работавшие в городе, выполняли и выполняют приказ.
Об этом рассказал мэр Иван Федоров в интервью "Радио НВ".
"Быстрый захват Мелитополя произошел из-за того, что вражеские войска прошли быстро и зашли со стороны Крыма. Мы это четко понимаем, и это на слуху у каждого гражданина нашего государства…", — пояснил он.
Федоров рассказал, что войска РФ шли через Херсонщину. Поэтому, по его словам, ответственны в основном спецслужбы, контролировавшие этот регион.
"Сегодня комментировать, кто, когда и как покидал (Мелитополь — Ред.), я не уполномочен, потому что мы живем во время войны, и это может быть использовано против нас, нашего государства в целом. Но я уверен, что точно все точки над "и" будут расставлены. И сегодня уже соответствующие силовые структуры этим занимаются", – добавил Федоров.
Напомним, стало известно, куда бегут оккупанты с правого берега Днепра в Херсонской области.
Читайте также:
- Танки есть, а экипажей нет: россияне не смогли сформировать батальон для войны против Украины
- Российские оккупанты усиливают режим в Мариуполе: выезд запрещен
- Дед Петр с Полтавщины с помощью украинского флага "демилитаризировал" два российских танка