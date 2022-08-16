Как россиянам удалось быстро захватить Мелитополь: объяснение мэра

Захватить быстро Мелитополь россиянам удалось, поскольку они вошли со стороны незаконно захваченного Крыма. Все украинские спецслужбы, работавшие в городе, выполняли и выполняют приказ.

Об этом рассказал мэр Иван Федоров в интервью "Радио НВ".

"Быстрый захват Мелитополя произошел из-за того, что вражеские войска прошли быстро и зашли со стороны Крыма. Мы это четко понимаем, и это на слуху у каждого гражданина нашего государства…", — пояснил он.

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Федоров рассказал, что войска РФ шли через Херсонщину. Поэтому, по его словам, ответственны в основном спецслужбы, контролировавшие этот регион.

"Сегодня комментировать, кто, когда и как покидал (Мелитополь — Ред.), я не уполномочен, потому что мы живем во время войны, и это может быть использовано против нас, нашего государства в целом. Но я уверен, что точно все точки над "и" будут расставлены. И сегодня уже соответствующие силовые структуры этим занимаются", – добавил Федоров.

Напомним, стало известно, куда бегут оккупанты с правого берега Днепра в Херсонской области.

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