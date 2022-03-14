Оккупанты разграбили музей на Запорожье: среди добычи мародеров — мраморный унитаз

Перед грабежом оккупанты обстреляли из артиллерии заведение культуры.
В Запорожской области российские оккупанты обстреляли историко-архитектурный музей-заповедник "Усадьба Попова", после чего похитили из него экспонаты.
О мародерстве сообщила на Facebook-странице директор музея Анна Головко.
По ее словам, оккупанты выбили окна и двери и похитили все, что смогли взять с собой.
"Вынесено все, что можно было взять в руки и сумки, оргтехника разбита и растоптана ногами, выломаны все двери, выбиты окна, уничтожено все, что попадалось на пути", — в отчаянии написала Анна Головко.
Начальник департамента культуры и информационной политики ЗОДА Влада Мороко отметил, что среди экспонатов, которые украли оккупанты из заведения культуры в селе Васильевке, был даже мраморный унитаз.
“Впервые этот унитаз украли еще большевики. Впоследствии, кто-то из потомков воров, вернул артефакт в музей. И вот снова, новейшие захватчики, воруют злосчастный унитаз!!! Зачем! Я не понимаю!!! Орда, просто Орда!!! – эмоционально отреагировал он.
Напомним, в ночь на 13 марта российские самолеты и артиллерия наносили удары по северу Донецкой области. От обстрелов пострадала Святогорская лавра.
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