Около 13 тысяч человек удалось эвакуировать 12 марта — Верещук

Вицепремьер также назвала следующие маршруты, которые будут рассматриваться уже на завтра, 13 марта.

Вице-премьер, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что 12 марта удалось эвакуировать 12 тысяч мирных граждан с оккупации.

"Если вчера нам удалось эвакуировать более 7 тысяч человек, то сегодня немного меньше 13. Конечно, это очень-очень обнадеживает", – отметила она.

Также Верещук назвала следующие маршруты, которые будут рассматриваться уже завтра, 13 марта.

"Это Луганская область. Это опять же Киевская область. Завтра мы продолжим свой путь от Запорожья до Мариуполя через Бердянск. Так случилось, что наша колонна долго была на блокпосту — это больше пяти часов и не смогла добраться сегодня до Мариуполя. Но мы держим кулаки, мы знаем, что смелость, преданность, мужество тех людей, которые вызвались поехать, чтобы помочь нашим жителям Мариуполя и довезти до них воду, такие необходимые медикаменты и продукты, победит. Завтра наши люди уже в Мариуполе. И я думаю, что все будет хорошо", – добавила министер.

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