Окружение Авдеевки – маловероятно: аналитик рассказал про оборону города

Окружение оккупантами Авдеевки в Донецкой области – маловероятно, усиление российской группировки существенно не изменит ход боев.

Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал аналитик Defense Express Сергей Згурец.

"Когда мы говорим об Авдеевке, то ситуация там остается сложной. Однако, как и в Бахмуте, логистическое обеспечение Сил обороны Украины продолжается. Россияне продолжают атаковать город с юга и севера, но без успеха. Противник несет колоссальные потери возле Авдеевки", — рассказал Згурец.

Несмотря на то, что россияне пытаются захватить город, чтобы выйти на границы Луганской и Донецкой областей, ВСУ надежно удерживают оборону Авдеевки.

"Авдеевка для врага имеет столь важное значение, как и Бахмут. В Институте изучения войны написали о том, что россияне перебросили в Авдеевку наиболее боеспособные части ЧВК "Вагнер". Однако такое усиление российской группировки существенно не изменит ситуацию у Авдеевки", — резюм .

Напомним, с 27 марта Авдеевка в "красной зоне" – город закрывают для волонтеров и журналистов.

Экс-работник СБУ Иван Ступак отметил, что Бахмут и Авдеевка в ближайшие недели они станут для врага "перспективой номер один".

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