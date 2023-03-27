Есть два города, за которые оккупанты будут сражаться до последнего: эксперт назвал их

Бахмут и Авдеевка являются ключевыми городами, выбранными для себя российской армией. В ближайшие недели они станут для врага "перспективой номер один".

Такое мнение высказал работник СБУ (2004-2015), консультант комитета Верховной Рады Украины по нацбезопасности и обороне Иван Ступак во время телемарафона в понедельник, 27 марта.

Относительно Бахмута он очень осторожно говорит, что ситуация меняется в лучшую сторону для Украины.

"На Бахмутском направлении россияне двигаются. Если посмотреть на карту, то они себе выбрали две ключевые точки, которые для которых приоритетны — Бахмут и Авдеевку. Они даже похожи по ситуации. Эти города по ситуации приближены к окружению, россияне все для этого делают. Но мы очень осторожно говорим о том, что такое плато выходит, по крайней мере, в Бахмуте — россияне уже не могут так активно двигаться так, как это было месяц назад, но они еще и не отступают. То есть силы уже действительно иссякают, но говорить об этом надо осторожно, потому что действительно могут быть где-то и резервы, и дополнительные мобилизованные. Я думаю, что россияне переадресовали свои усилия на Авдеевку, там им тоже несколько удается. Эти два города на ближайшие недели будут для них перспективой номер один", — рассказал он.

Напомним, Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что сейчас "длится наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут". Несмотря на значительные потери в человеческих ресурсах, вооружении и военной технике, оккупанты продолжают вести наступательные действия.

Читайте также: