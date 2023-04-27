ПАСЕ признала геноцидом депортацию украинских детей в Россию

Парламентская ассамблея Совета Европы признала геноцидом депортацию и насильственное движение украинских детей на территорию России.

Соответствующая резолюция принята на весенней сессии ПАСЕ, сообщает Укринформ.

Кроме того, в резолюции говорится, что ПАСЕ призывает Международный уголовный суд рассмотреть возможность уголовного преследования за это преступление.

В резолюции указывается, что российские агрессоры должны немедленно прекратить незаконное принудительное перемещение и депортацию украинских детей, а также прекратить предоставление им российского гражданства.

Кроме того, ПАСЕ призывает российские власти немедленно допустить к уже перемещенным детям представителей ООН и МККК и обеспечить их безопасный возврат.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российские военные, признавшиеся в убийствах украинских детей в Бахмуте, должны быть справедливо и жестко наказаны.

Кроме того, мы ранее информировали, что во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области россияне объявили о принудительной эвакуации для незаконного вывоза детей в сторону Крыма.

Читайте также: