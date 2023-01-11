Переговоры с Россией нереальны, ее нужно победить на поле боя – генерал США

Бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Годжес отметил, что россияне не сдались и не изменили своих планов касательно войны против Украины, поэтому переговоры со страной-агрессором не имеют смысла, войну нужно закончить на поле боя.

Об этом он рассказал в интервью "24 каналу".

"Россияне не сдались. Более того, не изменили своих стратегических планов и максималистических целей. Поэтому, по-моему, идея о каких-то переговорах с Россией сейчас нереальна. Россию просто нужно победить на поле боя. Запад должен и дальше работать вместе и присылать в Украину все то, что мы обещали. Также нельзя снимать санкции", — сказал Ходжес.

Ходжес также отметил, что единственный вариант, в котором Кремль сможет добиться успеха в войне с Украиной – это растянуть ее. Москва надеется, что в таком случае Запад начнет терять желание помогать Украине и будет давить, чтобы украинские власти начали переговоры.

Американский генерал также подчеркнул, что Россия и дальше будет наносить удары по украинской инфраструктуре, насколько им хватит ракет,

Напомним, Бен Ходжес считает, что Россия может в ближайшие недели объявить новую волну мобилизации, чтобы пополнить кадры для войны в Украине. Ходжес убежден, что Москва хочет использовать "мобиков", чтобы затянуть боевые действия.

Переговоры России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита G20 назвал условия мира с агрессором Россией. В частности, РФ должна вывести свои войска с украинской территории и заплатить за причиненный ущерб.

В Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что поддерживают "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года.

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