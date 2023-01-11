Россия вывела в акваторию Черного моря корабль-ракетоноситель

В акваторию Черного моря оккупанті вывели один корабль-ракетоноситель.

Об этом сегодня, 11 января, сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо.

"Российские ракетоносители находятся в пунктах базирования. В Черном море на дежурстве находится только один ракетоноситель. Это говорит о том, что они все-таки продолжают мониторить надводную ситуацию, используя беспилотные летательные аппараты. Один из таких БПЛА был сбит нашей ПВО при попытке направить его в сторону Очакова", – сообщила Наталья Гуменюк.

Также она добавила, что усиливающийся шторм на море уже составляет 4-5 баллов и Украине он на пользу.

Есть ли на борту корабля ракеты и какой их суммарный залп — пока неизвестно.

Активность вражеских кораблей-ракетоносителей в Черном море

В понедельник, 9 января, руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что корабельная группировка врага критически уменьшилась и в определенные дни составила вообще ноль в Черном море на выходе. РФ держит корабли-ракетносители в пунктах базирования и столь длительное там пребывание может свидетельствовать о подготовке к предстоящему выходу. "Скорее всего они ожидают улучшения погоды", — отметила она.

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