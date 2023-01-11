Росія вивела в акваторію Чорного моря корабель-ракетоносій

В акваторію Чорного моря окупанти вивели один корабель-ракетоносій.

Про це сьогодні, 11 січня, повідомила керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі Еспресо.

"Російські ракетоносії перебувають в пунктах базування. В Чорному морі на чергуванні перебуває лише один ракетоносій. Це говорить про те, що вони все-таки продовжують моніторити надводну ситуацію, використовуючи безпілотні літальні апарати. Один із таких БПЛА був збитий нашою ППО при спробі спрямувати його в бік Очакова", - повідомила Гуменюк.

Також вона додала, що шторм у морі, який посилюється і вже становить 4-5 балів – Україні на користь.

Чи є на борту корабля ракети і який їх сумарний залп - наразі невідомо.

Активність ворожих кораблів-ракетоносіїв в Чорному морі

У понеділок, 9 січня, керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що корабельне угруповання ворога критично зменшилось і у певні дні становило взагалі нуль у Чорному морі на виході. РФ тримає кораблі-ракетносії у пунктах базування. І таке тривале там перебування може свідчити про підготовку до майбутнього виходу. "Скоріш за все, вони очікують покращення погоди", - зазначила вона.

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