Перестрелка между чеченцами и бурятами возле Чернобаевки: Арестович назвал победителей

Конфликт начался из-за несогласия с тем, "как делить награбленное" и "кто пойдет в первую линию дежурить".

В массовой перестрелке между российскими оккупантами, произошедшей в ночь на 29 апреля во временно оккупированной Киселевке возле Чернобаевки, группа военных российской армии из Бурятии победила чеченских "тиктокеров".

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире канала "Фейгин Live".

“Буряты победили, говорят. Я всегда в них верил, потому что это серьезные ребята... А кадыровцы – это тикток-войска. Если их не снимают, они дерутся очень плохо. Так вот, буряты – ребята простые, вдохновенные, они победили", – сказал Арестович.

По его словам, конфликт между российскими солдатами начался из-за несогласия с тем, "как делить награбленное" и "кто пойдет в первую линию дежурить".

Перестрелку между национальными группами в российской армии Арестович назвал свидетельством того, что война у них усиливает "только плохое", поэтому такие деморализованные российские военные "принесут в свои дома" немотивированную агрессию и насилие.

"Усиление межнациональных конфликтов, деморализация, садизм и т.д. Надо понять очень простую вещь: всем этим людям обеспечено посттравматическое стрессовое расстройство, все они будут абсолютно деморализованы и вернутся в Россию, когда война закончится. Как вы думаете, что они принесут туда, где они живут?” — задал риторический вопрос советник главы ОПУ.

Ранее военная разведка сообщала, что в огневом противостоянии между чеченцами и бурятами было задействовано около сотни российских солдат, точное количество раненых и погибших неизвестно.

Напомним, украинские защитники так уничтожают российских оккупантов, что вражеские ангары с "грузом 200" забиты "битком". Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков.

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