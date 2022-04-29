Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 29 апреля: список

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские пропагандисты ежедневно придумывают новые фейки, чтобы дискредитировать ВСУ.
Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 29 апреля.
Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.
Список фейков, дезинформации и манипуляций:
Российские пропагандисты тиражируют информацию о том, что "на Западе хорошо понимают, что Украина как страны больше не существует, и там видят ее будущее по принципу отдельных оккупационных секторов". Это манипуляция.
Минобороны России заявило, что "в Святогорске Донецкой области боевики националистических батальонов разместили артиллерию на территории монастыря Свято-Успенской Святогорской Лавры, а гражданских лиц держат как "живой щит". Это полный фейк.
Также российское Минобороны сообщило, что "вблизи водозабора в н.п. Пискуновка ВСУ развернули артиллерийскую батарею для провоцирования ответного огня со стороны России по водозабору, для его уничтожения и лишения водоснабжения более 15 тыс. человек". Это дезинформация.
Напомним, по данным разведки, в непризнанном Приднестровье прокремлевские СМИ распространяют информацию о якобы угрозе населению региона со стороны Украины.
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