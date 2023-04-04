Почему Крым освободить легче, чем другие территории — объяснение эксперта

Крым будет легче освободить, чем другие оккупированные Россией территории.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua об этом сказал военный эксперт Петр Черник.

Он прокомментировал, в чем разница.

"Донбасс еще никто ни разу не брал. Во время Первой мировой войны советская армия не могла оттуда выбить белую армию. Это реальность. Это действительно просто колоссальная урбанистическая застройка. Противник не может взять маленький Бахмут, при том, что он не жалеет своего личного состава.. С 2014 года там построена очень серьезная линия обороны и пробивать ее будет невероятно трудно", — отметил Черник.

По его словам, для деоккупации Донбасса нужны тысячи тонн боеприпасов, даже тяжелые бетонобойные бомбы, сбрасываемые с таких самолетов, как Boeing B-52.

"Я не представляю себе, как такая авиация может появиться в Украине и воевать на стороне Украины. Мы не можем себе позволить воевать таким образом, как воюют они. Поэтому если здраво и честно, то проходить линию 24 февраля прошлого года будет невероятно тяжело в военном смысле", — добавил Черник.

В то же время, по мнению эксперта, если к тому моменту начнет разрушаться вертикаль власти в РФ, ухудшится устойчивость в управлении войсками, а, возможно, они осуществят так называемый жест доброй воли, как в свое время они совершили этот жест на острове Змеиный, тогда одновременно ВСУ спокойно и уверенно зайдут в город.

"Однако, абстрагируясь от политических моментов, потому что осыпанный режим это политический момент, даже советская армия не смогла взять город в лоб. Только когда немцы отошли, тогда зашла советская армия", — рассказал он.

Секретарь СНБО Алексей Данилов уже озвучил 12 шагов по деоккупации Крыма. Среди них — выселение оттуда приехавших туда после 2014 года российских граждан, принятие нового законодательства и признание недействительным российского, а также демонтаж Керчинского моста. Петр Черник на 100% согласен с этим планом.

"Это очень грамотно. Особенно в части населения. Все зашедшие на нашу территорию с 2014 года, даже если это условно гражданские люди, начинают рассматриваться исключительно как представители оккупационного народа и не больше", — отметил Черник.

Напомним, что заявления как украинской, так и западной сторон по контрнаступлению ВСУ являются частью информационной войны, чтобы психологически давить на врага. В результате, когда контрнаступательные действия действительно начнутся, деморализованная армия РФ может быстро "посыпаться".

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