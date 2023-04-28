Подоляк прокомментировал указ Путина о депортации жителей: "Это говорит о геноциде"

По словам Подоляка, параллельно с демонстративными убийствами происходит процесс смены этнического состава населения этих территорий, на которые переселяют россиян.

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, разрешающий принудительно депортировать жителей временно оккупированных территорий Украины, не принявших гражданство РФ. Это свидетельствует о геноцидном характере войны.

Об этом написал советник офиса президента Михаил Подоляк в Twiiter.

"Настоящая природа и целые войны еще кому-то непонятны? Оккупант захватил часть чужой территории, убил определенное количество гражданских, а других принудительно тысячами выбрасывает из их домов. Только потому, что они не хотят становиться «гражданами страны-убийцы", — написал Подоляк.

По его словам, параллельно с демонстративными убийствами происходит процесс смены этнического состава населения этих территорий, на которые переселяют россиян.

Добавим, российские агрессоры намерены депортировать жителей Энергодара в Запорожской области.

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