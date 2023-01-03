Подразделение егерей ВСУ разгромило позиции врага возле Бахмута (видео)

Военнослужащие 71-й отдельной егерской бригады ДШИ ВС Украины полностью разбили позиции российских захватчиков под Бахмутом в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба бригады.

"Полный разгром. По наведению операторов БПЛА 71-й отдельной егерской бригады ДШВ, наша артиллерия накрыла вражеские укрепления вблизи Бахмута. Да так точно, что оккупантов там почти не осталось", – говорится в сообщении.

Как рассказали военные, дроны зависли над позициями россиян и корректировали огонь. А также заодно в реальном времени снимали атаку.

"Они и зафиксировали потери оккупантов — не менее десятка. Их позиции сокрушительный огонь вычистил настолько, что егерям ДШУ оставалось туда просто зайти. Это они и сделали впоследствии", — добавили в бригаде.

Потери России в войне против Украины

С начала полномасштабной войны и по состоянию на 3 января армия Российской Федерации потеряла уже около 108 190 тыс. своих солдат.

Так, только за прошедшие сутки ВСУ произвели огненное поражение двух пунктов базирования оккупантов на юге Украины и уничтожили пол тысячи оккупантов.

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