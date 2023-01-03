Підрозділ єгерів ЗСУ розгромив ворожі позиції біля Бахмута (відео)

Військовослужбовці 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України вщент розбили позиції російських загарбників під Бахмутом у Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба бригади.

"Повний розгром. За наведенням операторів БПЛА 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ, наша артилерія накрила ворожі укріплення поблизу Бахмута. Та так влучно, що окупантів там майже не залишилося", – йдеться у повідомленні.

Як розповіли військові, дрони зависли над позиціями росіян і корегували вогонь. А також заодно в реальному часі знімали перебіг атаки.

"Вони й зафіксували втрати окупантів — не менше десятка. Їхні позиції нищівний вогонь вичистив настільки, що єгерям ДШВ залишалося туди просто зайти. Це вони й зробили згодом", - додали у бригаді.

Втрати Росії у війні проти України

Від початку повномасштабної війни і станом на 3 січня армія Російської Федерації втратила вже близько 108 190 тис. своїх солдат.

Так, лише протягом минулої доби ЗСУ здійснили вогневе ураження двох пунктів базування окупантів на півдні України і знищили пів тисячі окупантів.

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