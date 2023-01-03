ЗСУ знищили на Херсонщині пів тисячі окупантів - Генштаб

Армія Російської Федерації продовжує зазнавати великих втрат у війні в Україні. ЗСУ здійснили вогневе ураження двох пунктів базування окупантів на півдні України.

Йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 3 січня.

ЗСУ 31 грудня уразили зосередження живої сили та військової техніки армії РФ в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Втрати склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими.

Також 1 січня підрозділи Сил оборони України здійсниливогневе ураження особового складу російських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Херсонської області. Кількість втрат ворога наразі уточнюється.

Нагадаємо, розпочалася 314 доба російського широкомасштабного вторгнення. Росіяни намагається взяти під повний контроль Донбас, ЗСУ відбили низку атак ворога. Зокрема, в районах населених пункті Макіївка та Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Авдіївка, Мар’їнка Донецької області.

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