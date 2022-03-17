Похищенного мэра Мелитополя россияне пытались склонить к коллаборации — Зеленский

Иван Федоров отказался от сотрудничества с оккупантами.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, какими были намерения российских оккупантов относительно мэра города Мелитополя Ивана Федорова, который был похищен 11 марта.

Об этом он рассказал во время обращения к украинцам на ночь 17 марта.

По словам президента, городского председателя украинского города удалось освободить из плена. "Иван Федоров на свободе. Говорил с ним сегодня", – сообщил Зеленский.

Он также сообщил, что российские оккупанты пытались заставить мэра Мелитополя сотрудничать. "Пытались склонить к коллаборации. Но он наш парень, потому выдержал, не сдался", — заметил президент.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 21 дня войны

Напомним, мэра Мелитополя Ивана Федорова удалось освободить из плена оккупантов, обменяв на девять российских военных-срочников.