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Похищенного мэра Мелитополя россияне пытались склонить к коллаборации — Зеленский

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Похищенного мэра Мелитополя россияне пытались склонить к коллаборации — Зеленский

Associated Press

Иван Федоров отказался от сотрудничества с оккупантами.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, какими были намерения российских оккупантов относительно мэра города Мелитополя Ивана Федорова, который был похищен 11 марта.

Об этом он рассказал во время обращения к украинцам на ночь 17 марта.

По словам президента, городского председателя украинского города удалось освободить из плена. "Иван Федоров на свободе. Говорил с ним сегодня", – сообщил Зеленский.

Он также сообщил, что российские оккупанты пытались заставить мэра Мелитополя сотрудничать. "Пытались склонить к коллаборации. Но он наш парень, потому выдержал, не сдался", — заметил президент.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 21 дня войны

Обращение Владимира Зеленского по итогам 21 дня войны

Напомним, мэра Мелитополя Ивана Федорова удалось освободить из плена оккупантов, обменяв на девять российских военных-срочников.

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