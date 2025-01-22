Потери России на 22 января: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 22 января 2025 года ВСУ уничтожили 823 980 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано 1950 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 823 980 (+1950) человек,

танков/tanks ‒ 9844 (+11) ед,

боевых бронированных машин/‒ 20485 (+8) ед,

артиллерийских систем – 22194 (+60) ед,

РСЗО/MLRS – 1262 (+0) ед,

средства ПВО – 1050 (+0) ед,

самолетов/aircraft – 369 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 23039 (+141),

крылатые ракеты – 3051 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 34837 (+155) ед,

специальная техника – 3711 (+1.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал количество ликвидированных оккупантов и погибших военных ВСУ на войне. По его информации, почти миллион российских военных был уничтожен.

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