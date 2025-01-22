Потери России на 22 января: Генштаб обновил данные

оккупанты потеряли еще 141 БпЛА.
По состоянию на утро 22 января 2025 года ВСУ уничтожили 823 980 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано 1950 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 823 980 (+1950) человек,
- танков/tanks ‒ 9844 (+11) ед,
- боевых бронированных машин/‒ 20485 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 22194 (+60) ед,
- РСЗО/MLRS – 1262 (+0) ед,
- средства ПВО – 1050 (+0) ед,
- самолетов/aircraft – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23039 (+141),
- крылатые ракеты – 3051 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 34837 (+155) ед,
- специальная техника – 3711 (+1.
Напомним, президент США Дональд Трамп назвал количество ликвидированных оккупантов и погибших военных ВСУ на войне. По его информации, почти миллион российских военных был уничтожен.
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