Втрати Росії станом на 22 січня: Генштаб оновив дані

Окупанти втратили ще 141 БпЛА.
Станом на ранок 22 січня 2025-го ЗСУ знищили 823 980 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано 1950 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 823 980 (+1950) осіб,
- танків / tanks ‒ 9844 (+11) од,
- бойових броньованих машин / ‒ 20485 (+8) од,
- артилерійських систем – 22194 (+60) од,
- РСЗВ / MLRS – 1262 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків / aircraft – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23039 (+141),
- крилаті ракети ‒ 3051 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34837 (+155) од,
- спеціальна техніка ‒ 3711 (+1.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав кількість ліквідованих окупантів і загиблих військових ЗСУ на війні. За його інформацією, майже мільйон російських військових було знищено.
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