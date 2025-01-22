Втрати Росії станом на 22 січня: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 22 січня 2025-го ЗСУ знищили 823 980 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано 1950 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 823 980 (+1950) осіб,

танків / tanks ‒ 9844 (+11) од,

бойових броньованих машин / ‒ 20485 (+8) од,

артилерійських систем – 22194 (+60) од,

РСЗВ / MLRS – 1262 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,

літаків / aircraft – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23039 (+141),

крилаті ракети ‒ 3051 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 34837 (+155) од,

спеціальна техніка ‒ 3711 (+1.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав кількість ліквідованих окупантів і загиблих військових ЗСУ на війні. За його інформацією, майже мільйон російських військових було знищено.

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