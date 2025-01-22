День ангела 22 січня: кого та як вітати з іменинами

22 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 22 січня

22 січня 2025 року привітайте з іменинами Георгія, Івана, Леонтія, Макара, Миколу, Петра, Тимофія, Анастасію.

Георгій — давньогрецьке походження, означає "землероб". В дитинстві честолюбний, мрійливий. В дорослому віці стає двоїстою натурою, по-різному поводить себе з чужими і рідними.

Іван — давньоіудейське ім'я, перекладається як "милість Божа". В дитинстві тихий і добрий. В дорослому віці стає неквапливим, доброзичливим, ціленаправленим.

Леонтій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "левиний". В дитинстві вольовий, сміливий. В дорослому віці стає працьовитим, педантичним.

Макар — давньогрецьке походження, означає "блаженний". В дитинстві чесний і відкритий. В дорослому віці стає впевненим у собі, добрим і справедливим.

Микола — давньогрецьке ім'я, перекладається як" переможець народів". В дитинстві непохитний і спокійний. В дорослому віці має аналітичний склад розуму.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "скеля". В дитинстві ніжний і добрий. В дорослому віці стає серцевим, щирим, має вольовий характер.

Тимофій — давньогрецьке походження, означає "той, хто прославляє Бога". В дитинстві врівноважений і спокійний. В дорослому віці стає надійним, має мало друзів.

Анастасія — давньогрецьке ім'я, перекладається як "безсмертна". В дитинстві сентиментальна і романтична. В дорослому віці стає ніжною, чуйною і дружелюбною.

День ангела 22 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 22 січня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю тебе з днем твого небесного покровителя! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, допомагаючи тобі долати труднощі, охороняючи від негараздів і даруючи натхнення для нових звершень. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди панували радість, спокій і любов.

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Нехай твоє серце завжди наповнюється світлом, добром і теплом. Нехай твій небесний покровитель допомагає знаходити правильний шлях, оберігає від усього поганого й дарує благословення в кожному дні.

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Сьогодні особливий день – день твого ангела-охоронця. Хай його крила завжди вкривають тебе від життєвих буревіїв, а його любов і підтримка допомагають у найважчі моменти. Бажаю здоров’я, щастя та незліченних радощів!

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Нехай у цей чудовий день твій небесний покровитель обдаровує тебе своїм теплом і турботою. Бажаю, щоб усе задумане здійснювалося, а в душі завжди панували гармонія та мир.

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Хай твоє життя буде наповнене Божою ласкою, підтримкою небесних сил і безмежним щастям. Нехай твій ангел-охоронець завжди вкаже правильний шлях і захистить від усіх негараздів. Бажаю радості, успіхів і любові!

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