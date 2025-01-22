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Російські дрони атакували Миколаїв: що відомо про наслідки (фото)

Російські дрони атакували Миколаїв: що відомо про наслідки (фото)

Наслідки атаки дронів по Миколаєву 22 січня. / Фото: ДСНС

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Вночі проти 22 січня російські дрони атакували Миколаїв. Внаслідок удару БпЛА є потерпілі місцеві мешканці. Також у місті сталися руйнування.

Про це повідомили в ДСНС та в МВС.

Внаслідок атаки РФ постраждала 74-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні, а також чоловік з гострою реакцією на стрес. Він від госпіталізації відмовився. 

В місті частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. Виникла пожежа в квартирі на шостому поверсі. Її вже ліквідовано. З будинку тимчасово евакуйовували 200 людей. Вибухова хвиля пошкодила віконне скління в багатоквартирних та в приватному житловому будинку.

Крім того, рятувальники загасили пожежу очерету на значній площі. Через займання пошкоджені двері та вікна у човниковому кооперативі. Є пошкодження у приватному будинку, адмінбудівлі, знищено автівку.

Вночі проти 22 січня російські дрони атакували Миколаїв. / ©
Вночі проти 22 січня російські дрони атакували Миколаїв.
Вночі проти 22 січня російські дрони атакували Миколаїв. / © ДСНС
Вночі проти 22 січня російські дрони атакували Миколаїв. / Фото: ДСНС

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