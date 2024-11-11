Повреждение плотины Кураховского водохранилища: в ОВА сообщили о последствиях

Уровень воды в реке Волча в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 м.

В результате повреждения российскими войсками плотины Кураховского водохранилища есть угроза для жителей населенных пунктов на реке Волча.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Россияне повредили дамбу Кураховского водохранилища. Этот удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей – как на Донетчине, так и на Днепровщине", – указано в заявлении Филашкина.

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По состоянию на 16:00 установлено, что уровень воды в реке Волча в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 м. Подтопления жилья пока не зафиксированы.

Глава ОВА проинформировал о продолжении мониторинга уровня воды в реке и заверил в готовности к любому развитию событий.

"Держу ситуацию на личном контроле. В случае существенных изменений буду сообщать дополнительно", — отметил Филашкин.

Напомним, ранее в ВСУ сообщили, что российская армия подорвала Кураховскую дамбу в Донецкой области, и что подтоплено много сел в направлении села Багатырь.

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