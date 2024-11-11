Армия РФ в семи километрах от Покровска: эксперт об угрозе для города и области

Россияне давят на позиции ВСУ.
Армия Российской Федерации находится в семи километрах от города Покровск Донецкой области. Зато в Мирноград — всего за один километр.
Об этом сказал военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев в эфире FREEДОМ.
"Все сообщения в западных СМИ и заявления о том, что есть угроза непосредственного выхода российских оккупантов на административные границы Донецкой области — по меньшей мере преувеличены. Покровск готовится к характеру активных боевых действий, и дальнейшее продвижение оккупантов под большим вопросом", — подчеркнул эксперт.
По словам Снегирева, на Покровском направлении российские оккупанты используют тактику фланговых охватов позиций ВСУ. Кроме того, захватчики оказывают одновременное давление на позиции ВСУ из района захваченного Селидового и Вишневого.
Как сообщалось, россияне пытаются оцепить украинские силы, используя тактику фланговых охватов позиций ВСУ. В частности, возле города Курахово.