Армия РФ в семи километрах от Покровска: эксперт об угрозе для города и области

Армия Российской Федерации находится в семи километрах от города Покровск Донецкой области. Зато в Мирноград — всего за один километр.

Об этом сказал военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев в эфире FREEДОМ.

"Все сообщения в западных СМИ и заявления о том, что есть угроза непосредственного выхода российских оккупантов на административные границы Донецкой области — по меньшей мере преувеличены. Покровск готовится к характеру активных боевых действий, и дальнейшее продвижение оккупантов под большим вопросом", — подчеркнул эксперт.

По словам Снегирева, на Покровском направлении российские оккупанты используют тактику фланговых охватов позиций ВСУ. Кроме того, захватчики оказывают одновременное давление на позиции ВСУ из района захваченного Селидового и Вишневого.

Как сообщалось, россияне пытаются оцепить украинские силы, используя тактику фланговых охватов позиций ВСУ. В частности, возле города Курахово.

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