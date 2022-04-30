Правительство упростило регистрацию безработных: как стать на учет через "Дію"

Правительство упростило регистрацию безработных: как стать на учет через "Дію"

Правительство упростило регистрацию безработных через "Дію". Заявление можно подать в электронной форме без учета документов по образованию, трудовой книжки, военно-учетного документа и т.д.

Кабинет министров Украины упростил регистрацию в Государственной службе занятости украинцев, потерявших работу во время действия военного положения.

Соответствующее постановление принято 29 апреля на заседании правительства, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Так, согласно решению, лица, не имеющие полного пакета документов для подачи заявки, смогут встать на учет по безработице по упрощенной процедуре через приложение или портал "Дія". Речь идет о подаче заявления в электронной форме без учета документов об образовании, трудовой книжки, военно-учетного документа и т.д.

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Получить официальный статус безработного могут люди, после введения военного положения работавшие на условиях трудового договора, гиг-контракта или иного гражданско-правового договора, но потерявшие работу, отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее правительство приняло постановление, которым определило порядок регистрации безработных, начисление и выплату пособия по безработице во время войны. Граждане могут составить заявление о предоставлении статуса безработного, назначении пособия или прекращении регистрации посредством портала или мобильного приложения "Дія" и электронных сервисов Государственной службы занятости.

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