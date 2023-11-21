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Президент Чехии сделал заявление о контрнаступлении ВСУ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Президент Чехии сделал заявление о контрнаступлении ВСУ

Президент Чехии Петр Павел. / Фото: Associated Press

Павел подчеркнул, что предоставление необходимого Украине вооружения до сих пор задерживается.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что якобы контрнаступление Вооруженных сил Украины развивается "не так, как ожидали сами украинцы". В частности, произошло это из-за не очень скорой помощи стране.

Об этом он сказал на открытии собрания командования армией в Праге, сообщает Denikn.

Чешский лидер считает причиной этого то, что поддержка Запада была "недостаточно массовой и быстрой". В то же время, потраченное на подготовку к контрнаступлению, позволило также страны-агрессорке России "отлично подготовиться" к нему.

Павел подчеркнул, что предоставление необходимого Украине вооружения до сих пор задерживается и даже сейчас "не достигает необходимого уровня". Тем временем украинские защитники испытывают "не только понятную усталость, но и все большее разочарование поддержкой Запада".

"Они чувствуют, что мы их в этом оставляем", – сказал Петр Павел.

Напомним, издание СNN опубликовало материал о том, что контрнаступление ВСУ набирает обороты. Отмечается, что уже около месяца украинские военные удерживают новый плацдарм на левобережье Херсонской области: в частности, ВСУ удалось закрепиться в районе села Крынки. Расширение и укрепление украинского плацдарма в Крынках – долгожданная победа.

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Дата публикации
Просмотры
2627
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