Президент Европейского Совета посетил Одессу 9 мая: фото

"Вы не одиноки. ЕС поддерживает вас", — подчеркнул Шарль Мишель.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель посетил Одессу 9 мая.

Об этом он написал в Twitter.

"Я пришел праздновать день Европы в Одессе, городе, где Пушкин сказал, что "можно почувствовать Европу". И где сегодня украинский народ защищает свои памятники от пуль и ракет и свою свободу от российской агрессии. Вы не одиноки. ЕС поддерживает вас ", – написал он.

На встрече также присутствовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В понедельник, 9 мая, Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич посетила Бородянку и Ирпень в Киевской области.

Как Киев встречает 9 мая

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