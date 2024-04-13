Притула "наехал" на бойца 3-й штурмовой, который раскритиковал его: подробности

Известный украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула попал в скандал из-за оскорбительного комментария в сторону военного. Так, в сообщении на своей Facebook-странице Притула грубо ответил на комментарий военного Третьей отдельной штурмовой бригады Валерия Жемчужникова.

Валерия Жемчужников прокомментировал сообщение Сергея Притулы о передаче ВСУ транспорта, купленного за донаты.

"А где разработки, где инженеры. Разминирование с помощью фпв (FPV-дронов - ред.). И многие другие разработки, которые помогут победить. Вам не надоело кучу денег тратить на железо, которое будет жрать топляк", — написал военный 3-й ОШБр в комментарии.

Ответ Притулы был слишком эмоциональным и грубым.

"У меня у мамы есть овчарка немецкая, Князь. Большая такая собака. Так у него попробуйте от***ктать. Других предложений пока нет", — написал Сергей Притула.

Сообщение Сергея Притулы в Facebook / Фото: скриншот

Однако впоследствии Сергей Притула удалил свой комментарий и извинился перед военным, заявив, что принял его за бота. По словам волонтера, военный принял его извинения и подчеркнул, что ошибки нужно признавать.

"Косяки надо признавать, какими бы отвратительными они ни были. Состоялся классический "френдли файер". Извинился перед Валерием из 3 ОШБр, комменты которого воспринял за комменты бота. Извинения приняты. Спасибо воину за службу, понимание и чувство юмора. Поговорили, поладили, работаем дальше. В конце концов, не чужие люди, фонд много помогает бригаде. Знаю, что у кого-то "осадок останется", но если мы с бойцом поладили, то и вы успокойтесь!", — написал Сергей Притула.

Сообщение Сергея Притулы в Facebook / Фото: скриншот

Напомним, бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время обсуждения проблемы демобилизации военных ВСУ довела депутата Инну Совсун до слез прямо во время эфира (видео).

Читайте также ведущие новости дня: