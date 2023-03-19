Путин объяснил, почему не начал полномасштабную войну против Украины в 2014 году

Кремлевский диктатор объяснил пропагандистам, почему не развязал полномасштабную войну в Украине раньше.

Глава Кремля Владимир Путин во время общения с пропагандистами заявил, что Россия была не готова начать полномасштабное вторжение в Украину в 2014 году из-за отсутствия определенного вида вооружения и ситуации в российской экономике.

Об этом пишут СМП РФ.

"У нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Есть и другие системы современные, а в 2014 году ничего подобного не было", — сказал Путин.

Также диктатор добавил, что он надеялся, что войну на Донбассе, которую собственно начала Россия, "удастся прекратить мирными средствами".

Напомним, 18 марта Владимир Путин посетил Крым.

Немного позже также появилось видео из временно оккупированного Мариуполя, где российский диктатор ночью провел встречи с "жителями" города.

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