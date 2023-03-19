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Арестович объяснил разницу между "хорошими" и "полезными" русскими

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Арестович объяснил разницу между "хорошими" и "полезными" русскими

Скриншот с видео

По мнению Арестовича, "плохие русские" могут быть полезными, а "хорошие русские" могут не быть полезными для Украины.

Нет никаких "хороших русских", пока не закончится война, пока не наказаны военные преступники, пока не выплачены репарации и не освобождена вся наша территория до границ 1991 года.

Об этом заявил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович считает, что для Украины есть "полезные" и "неполезные" россияне.

"Это такая переменная величина. Потому что "плохие русские" могут оказаться полезными, а "хорошие русские" могут не быть полезными", – сказал экс-советник ОП.

Он объяснил, что общается с россиянами, чтобы влиять на русскоязычную аудиторию и распространять контрпропаганду.

"Мы должны не только влиять на россиян, но и создавать соответствующий информационный контекст для тех, кто владеет русским языком — таких по меньшей мере 225 миллионов в мире — весь СНГ и весь уехавший по миру бывший Советский Союз. Это очень важная работа", — подытожил Арестович.

Напомним, Алексей Арестович оценил теорию о ловушке Запада для Путина в Украине.

Ранее о том, есть ли "хорошие русские", рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Дата публикации
Просмотры
118
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