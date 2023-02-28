Арестович объяснил, как ему удалось уехать за границу

После того, как в соцсетях украинцы начали живо обсуждать недавнюю поездку бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича за границу во время войны, он объяснил, на каких основаниях и по какой причине это сделал.

Подробности Алексей Арестович рассказал в комментарии для ТСН.ua.

"Я законопослушный гражданин и, разумеется, уехал из страны на законных основаниях. Уезжаю довольно часто, это обычно на несколько дней, по делам, — сообщил нам Арестович. — Как правило, удается привозить по итогам поездок хорошие новости для Украины. Те, кто хайпует, на самом деле, прекрасно знает, что есть определенные категории людей и обстоятельства, по которым выпускают. Это и журналисты, и волонтеры, и люди на определенные мероприятия по бизнесу, а кто-то и по долгу службы . В каждом отдельном случае у меня есть твердые основания для выезда, как и еще более твердые основания для быстрого возвращения домой. Выезды никогда не скрываю.Часть моей работы — контрпропаганда российской пропаганде для европейской и мировой аудитории. В этот раз я, в частности, общался с проукраинскими лоббистами в итальянском обществе, дал несколько интервью итальянским медиа. Публичная дипломатия — очень мощный инструмент. Мы должны сделать все, чтобы Украина победила в этой войне".

К этому Арестович добавил следующее: "Я всегда езжу по официальному приглашению иностранной стороны, а не потому, что мне так захотелось".

По словам Арестовича, он уже вернулся из Италии в Украину.

Читайте также: