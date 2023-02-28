Арестович пояснив, як йому вдалося виїхати за кордон

Після того, як в соцмережах українці почали жваво обговорювати нещодавню поїздку ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича за кордон під час війни, він пояснив, на яких підставах та з якої причини це зробив.

Подробиці Олексій Арестович розповів в коментарі для ТСН.ua.

"Я законослухняний громадянин і, зрозуміло, виїхав із країни на законних підставах. Виїжджаю доволі часто, це зазвичай на декілька днів, по справах, - повідомив нам Арестович. - Як правило, вдається привозити за підсумками поїздок хороші новини для України. Ті, хто хайпує, насправді, чудово знає, що є певні категорії людей та обставини, під які випускають. Це і журналісти, і волонтери, і люди на певні заходи з бізнесу, а хтось і за обов'язком служби. У кожному окремому випадку я маю тверді підстави для виїзду, як і ще більш тверді підстави для швидкого повернення додому. Виїзди ніколи не приховую. Частина моєї роботи - контрпропаганда російській пропаганді для європейської та світової аудиторії. Цього разу я, зокрема, спілкувався з проукраїнськими лобістами в італійському суспільстві, дав декілька інтервʼю італійським медіа. Публічна дипломатія - дуже потужний інструмент. Ми маємо зробити все, щоб Україна перемогла в цій війні".

До цього Арестович додав наступне: "Я завжди їжджу на офіційне запрошення іноземною стороною, а не тому, що мені так захотілося".

За словами Арестовича, він вже повернувся з Італії до України.

Нагадаємо, під час воєнного стану в Україні чоловікам від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Утім, є низка виключень. Приміром, якщо чоловік виховує трьох дітей до 18 років, він може вільно пересуватися за межі країни.

Крім того, виїхати за кордон можуть посадові особи у службове відрядження.

Також звільнитися зі служби можна і через родинні обставини.

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