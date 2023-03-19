Путін пояснив, чому не почав повномасштабну війну проти України 2014 року

Кремлівський диктатор пояснив пропагандистам, чому не розв'язав повномасштабну війну в Україні раніше.

Очільник Кремля Володимир Путін під час спілкування з пропагандистами заявив, що Росія була не готова розпочати повномасштабне вторгнення в Україну 2014 року через відсутність певного виду озброєння та ситуацію в російській економіці.

Про це пишуть ЗМП РФ.

"У нас тоді не було гіперзвукової зброї, а зараз є. Є й інші системи сучасні, а 2014 року нічого подібного не було", - сказав Путін.

Також диктатор додав, що він сподівався, що війну на Донбасі, яку власне розпочала Росія, "вдасться припинити мирними засобами".

Нагадаємо, 18 березня Володимир Путін відвідав Крим.

Трохи згодом також з'явилося відео з тимчасово окупованого Маріуполя, де російський диктатор вночі провів зустрічі з "мешканцями" міста.

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