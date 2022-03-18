Путин сообщил Эрдогану свои требования к Украине

У Путина есть шесть основных требований.
Президент страны-агрессора Владимир Путин позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и сообщил, чего российская сторона требует от Украины на переговорах.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на главного советника и представителя президента Турции Ибрагима Калина, присутствовавшего во время их разговора.
По его словам, российские требования делятся на две категории. Главным из первых четырех требований является признание Украиной "нейтралитета" и не подача заявки на вступление в НАТО.
"В этой категории есть и другие требования, в большинстве своем кажущиеся спасательными элементами для российской стороны", — рассказал Калин.
По словам советника, РФ требует, чтобы Украина прошла процесс "разоружения", чтобы убедиться, что она не представляет угрозы для России.
Также речь идет о "защите русского языка" и "денацификации".
Кроме того, у России есть свои требования относительно статуса ОРДЛО и оккупированного Крыма, однако конкретных деталей Калин не озвучил.
Путин якобы сказал, что перед финальной договоренностью потребуется личная встреча с Зеленским.
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