Путин сообщил Эрдогану свои требования к Украине

Путин сообщил Эрдогану свои требования к Украине

У Путина есть шесть основных требований.

Президент страны-агрессора Владимир Путин позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и сообщил, чего российская сторона требует от Украины на переговорах.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на главного советника и представителя президента Турции Ибрагима Калина, присутствовавшего во время их разговора.

По его словам, российские требования делятся на две категории. Главным из первых четырех требований является признание Украиной "нейтралитета" и не подача заявки на вступление в НАТО.

"В этой категории есть и другие требования, в большинстве своем кажущиеся спасательными элементами для российской стороны", — рассказал Калин.

По словам советника, РФ требует, чтобы Украина прошла процесс "разоружения", чтобы убедиться, что она не представляет угрозы для России.

Также речь идет о "защите русского языка" и "денацификации".

Кроме того, у России есть свои требования относительно статуса ОРДЛО и оккупированного Крыма, однако конкретных деталей Калин не озвучил.

Путин якобы сказал, что перед финальной договоренностью потребуется личная встреча с Зеленским.

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