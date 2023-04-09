Путин созвал заседание Совбеза: в британской разведке рассказали, о чем говорили

Президент России Владимир Путин накануне собрал заседание Совбеза. Обсудили ситуацию на фронте.

Британская разведка отмечает, что совещание стало первым подобным мероприятием с октября 2022 года.

"Основной доклад представил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, в нем говорилось о восстановлении, правоохранительной деятельности и общественном порядке на незаконно аннексированных территориях Украины. Выбор Колокольцева основным докладчиком, вероятно, является попыткой Кремля показать ситуацию на этих территориях как нормализованную", — говорят разведчики.

На самом деле, большая часть территории остается зоной активных боевых действий, подвергается нападениям партизан и с чрезвычайно ограниченным доступом к основным услугам для многих граждан.

Совбез в Кремле 5 апреля

В среду, 5 апреля, Путин провел в Кремле заседание Совета безопасности РФ, где он в очередной раз цинично обвинил ВСУ в обстрелах временно оккупированных Россией украинских территорий. Также глава Кремля вновь назвал захваченные территории Украины "историческими землями" РФ, дав указание как можно быстрее интегрировать их "в единое правовое пространство РФ".

Кроме того, он приказал до 1 июня завершить создание подразделений российских правоохранительных органов и спецслужб, заявив о необходимости "бороться с криминалом".

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