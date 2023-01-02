"Ракеты – днем, дроны – ночью": военный эксперт объяснил тактику армии России

Для защиты от атак с воздуха ВСУ стали использовать методы времен Второй мировой войны.

Армия России при ночных ударах по Украине использует преимущественно иранские дроны-камикадзе Shahed, а днем чаще бьет крылатыми ракетами.

О причинах такого поведения оккупантов рассказал военный эксперт Александр Мусиенко во время всеукраинского телемарафона, который транслирует Youtube-канал ТСН.

"Отчего применяют ракеты днем, а Shahed ночью? Во-первых, принципы прицеливания ракеты Х-101 предполагают, что это лучше делать днем, в светлое время суток. Обратите внимание, за время полномасштабного вторжения Х-101 практически ни разу не были в темное время суток использованы. А Shahed ночью, потому что их визуально труднее увидеть", — объяснил Мусиенко.

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По словам эксперта, сейчас мобильные группы ВСУ начали подсвечивать небо прожекторами для защиты от иранских дронов — "это забытая тактика времен Второй мировой, но она действенна, она работает".

"Но визуально тяжело их увидеть. Они летят над Днепром довольно часто, над рекой, соответственно, еще труднее их сбить. Таким образом уменьшаются возможности для их сбития зенитками, кроме "Гепардов", имеющих радары, и им безразлично в какое время суток работать", – рассказал он.

Напомним, армия России на новогодние праздники нанесла новые удары по Украине. Оккупанты вместо крылатых ракет использовали преимущественно иранские ударные беспилотники Shahed-131 и Shahed-136.

В Киеве в результате ночной атаки 2 января повреждены объекты энергетической инфраструктуры и частные дома. В столице введены аварийные отключения электроэнергии.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что военные сбили 39 сбитых БПЛА Shahed-131/136 иранского производства.

"Сейчас 100% БПЛА уничтожены в разных регионах государства в целом", — рассказал офицер.

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что массированными атаками армия России пытается истощить украинскую ПВО.

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